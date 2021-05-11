Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Иерусалиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в среду с российским лидером Владимиром Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме и общую обстановку в зоне арабо-израильского конфликта. Об этом сообщает телеканал NTV.

Турецкий президент указал, что "сходство позиций Турции и России по вопросу [статуса] Иерусалима - это важное послание" в контексте решения проблемы. Он назвал важными заявления МИД РФ относительно урегулирования проблемы Иерусалима на основании решений ООН и принципа двух государств.

Эрдоган указал на необходимость срочного вмешательства со стороны СБ ООН в ситуацию между Израилем и палестинцами. ООН, по его убеждению, "должна продемонстрировать жесткую и решительную позицию для того, чтобы Израиль прекратил нападения" на сектор Газа.