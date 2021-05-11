У «казанского стрелка» диагностировали заболевание головного мозга

Заболевание головного мозга диагностировано у 19-летнего Ильназа Галявиева, который в понедельник, 11 мая, совершил вооруженное нападение на школу №175, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Следственный комитет по Татарстану.

Следователи отмечают, что Галявиев ранее обращался к врачам из-за сильных головных болей, его родственники и близкие часто подмечали повышенную агрессивность и вспыльчивость парня.

Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что Галявиев полностью признал вину, заявив, что он убил в общей сложности не менее 7 человек.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.