Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:43

Французские солдаты, находящиеся на действительной военной службе, опубликовали заявление с предупреждением о гражданской войне. В их обращении также выражается поддержка отставным военным, которые ранее призвали прекратить разрушение Франции «из-за исламизма и банд из спальных районов». Не успели в Пятой республике отгреметь страсти в связи с обращением к властям отставных генералов, призывавших «прекратить разрушение республики», как грянуло вновь. На этот раз со стороны военных, находящихся на действительной службе.

«Да, наши старшие товарищи были правы по сути своего текста, в целом… Эти люди боролись против всех врагов Франции, а вы отнеслись к ним как к мятежникам, тогда как их единственный грех — любовь к своей стране и оплакивание её очевидного упадка… Они пожертвовали жизнью, чтобы искоренить исламизм, которому вы делаете уступки на нашей территории», — говорится в письме, под которым поставили подписи уже свыше 160 тысяч человек. «Мы видим насилие в наших городах и деревнях, мы видим, как определенные сообщества доминируют в общественной сфере и в дебатах, мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой», - заявили военные, пожелавшие остаться неназванными с целью безопасности. Но французские источники высказывают предположение, что речь идёт о коллективном обращении представителей спецподразделения, созданного после терактов в начале 2015 года, в том числе в театре Батаклан в Париже, для защиты Франции от терроризма. И это определяет основной мотив его появления: военные гибнут в борьбе с исламским экстремизмом в горячих точках, а правительство на французской земле постоянно идет на уступки выходцам из африканских и ближневосточных стран, навязывающим французам свой образ жизни. Образуя собственные анклавы, эти люди устанавливают там свои законы и превращают их в так называемые no-go zones — территории, на которых не приветствуют чужих. И эти «чужие» - в первую очередь сами же французы. Даже полицейские не чувствуют себя в безопасности в этих районах, что уж говорить о том, что нападения на обычных граждан в таких вот анклавах – сущая обыденность.

«В современной Франции коренное население уже давно чувствует себя меньшинством, которое постоянно подвергается того или иного рода дискриминации. Пятая Республика перестала быть мирным домом для своих собственных граждан», - пишут эксперты. И накал страстей достиг такого уровня, что даже военные, которым по всем правилам и законам Франции положено сохранять нейтралитет и непредвзятость, не смогли остаться в стороне. На обращение военных Париж отреагировал вполне ожидаемо. Министр с делегированными полномочиями по вопросам промышленности Аньес Панье-Рюнаше, другого спикера в Елисейском дворце, по всей видимости, не нашлось, заявила, что обращение «противоречит принципам армии, в частности военной службы. И что «военные — или те, кто ими представляется, используют понятия крайне правых и, кстати, те же слова, что и партия «Национальное объединение». Генеральный штаб Вооружённых сил Франции пока молчит, но отдельные его представители уже заявляют, что авторов и подписантов ждут «дисциплинарные наказания».