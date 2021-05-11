Танец Хары Бюльбюль видео
На склонах Шушинских гор встречается поражающий своей красотой цветок – Хары Бюльбюль. В переводе с азербайджанского языка «хар» означает «шип», а «бюльбюль» — соловей.
Такое название цветок получил благодаря одной из легенд, а также сходству двух боковых лепестков с крыльями, центральный же лепесток образует собой голову птицы с клювом.
Цветок Хары Бюльбюль в мире произрастает только в Шуше, в Карабахе.
Одна из легенд о Хары Бюльбюль связана с дочерью Карабахского хана Ибрагимхалила - Ага Бейим Ага. Как известно, она была выдана замуж за иранского шаха. Иранский шах, видя тоску своей любимой жены по родной земле, велел раскинуть в Иране карабахский сад. В том саду были посажены цветы, растущие в Карабахе, среди них был и цветок Хары Бюльбюль. Все цветы прижились, кроме Хары Бюльбюль, так как он может расти только на родной земле, а на чужбине - нет.
Видео взято со страницы https://www.instagram.com/xaribulbul_jewelry/.