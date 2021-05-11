В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1 454 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в среду, 12 мая.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено 328 159 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 309 771 человек благополучно прошел лечение, 4 726 пациентов клиник скончались. Лечение 13 662 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в Азербайджане проведено 3 353 167 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 155 - за минувшие сутки.