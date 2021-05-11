17:30

Сеть маркетов OBA по случаю праздника Рамазан посетила семьи шехидов, гази и военнослужащих в Ходжавендском районе и раздала коробки с продуктами.

Среди проектов, реализуемых сетью маркетов OBA, которая постоянно проводит благотворительные мероприятия и социальные акции, особое место занимает поддержка семей шехидов и гази. Сеть маркетов OBA, которая уже 5 лет радует своих клиентов качественной продукцией и доступными ценами, провела очередной проект для ходжавендцев, проживающих в Бейлаганском районе.

В этот раз сеть маркетов OBA при поддержке Исполнительной власти Ходжавендского района в связи с праздником Рамазан оказала помощь семьям шехидов, гази и военнослужащих, проживающим в 500 домах, построенных на территории Бейлаганского района и на прилегающих территориях для вынужденных переселенцев из Ходжавендского района. Сеть маркетов OBA раздала коробки с продуктами в общей сложности около 200 семьям, включая более 10 семей шехидов.

По словам заведующей отделом маркетинговых коммуникаций сети маркетов OBA Фазилет Самедовой, целью этих проектов является поддержка азербайджанского народа: «Являясь сетью маркетов OBA, в рамках наших мер корпоративной социальной ответственности мы всегда стремимся поддерживать наш народ. В этом направлении регулярно реализуются различные проекты помощи. А сегодня при поддержке Исполнительной власти Ходжавендского района в связи с месяцем Рамазан мы оказали помощь семьям гази и военнослужащих, проживающим в Ходжавендском и прилегающих районах. Наша цель, как всегда, - поддержать наших солдат, семьи шехидов и гази».

Перед зданием Исполнительной власти Ходжавендского района семьям гази и солдат были вручены посылки, собранные из продуктов сети маркетов OBA. Гази Отечественной войны Вугар Сафаров от имени всех гази поблагодарил компанию за то, что они не забывают их: «От имени всех гази выражаем благодарность коллективу сети маркетов OBA. Во время войны все наши граждане стояли за нами, мы были обеспечены всем необходимым. Сеть маркетов OBA снова порадовала наших братьев-гази в месяц Рамазан. Большое спасибо, что не забывают нас. Поэтому я высоко оцениваю деятельность сети маркетов OBA. Выражаю глубокую благодарность и руководству, и всем сотрудникам, большое спасибо».

Свою благодарность также выразила жительница села Муганлы Мехрибан Гусейнова, которой тоже была оказана помощь. Жена солдата-сверхсрочника, М.Гусейнова отметила, что семьи военных всегда окружены заботой: «Выражаем благодарность нашему государству, нашему президенту, сети маркетов OBA, они всегда ценят наших бойцов, гази, семьи шехидов. Выражаю огромную благодарность сети маркетов OBA за такую организацию. Большое спасибо, что они помнят нас, ценят наших бойцов. Слава азербайджанской армии!»