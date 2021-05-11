На видеохостинге YouTube опубликована новая композиция народной артистки Азербайджана Зульфии Ханбабаевой «Шуша». Музыка к песне написана Джабиром Имановым, слова принадлежат Икраму Алиеву.

В песне поется о многолетней тоске азербайджанского народа по Шуше и освобождении этого города.

К песне снят очень трогательный клип, как отец с маленьким сыном вынуждены бежать из Шуши. Спустя годы мальчик вырос и стал военнослужащим. Вместе с другими молодыми азербайджанцами он отправляется освобождать Шушу.

В клипе также воссозданы кадры героического штурма города азербайджанскими военнослужащими, которые подобрались к Шуше через отвесные скалы.