ЕСПЧ рассмотрит преступления Армении против Азербайджана

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит ряд преступлений Армении против Азербайджана, сообщает Trend.

Жалоба была подана в ЕСПЧ 27 октября 2020 года.

Нарушения касаются в основном преступлений, совершенных в период второй Карабахской войны, и включают в себя неизбирательные атаки на гражданских лиц, а также гражданское и государственное имущество и инфраструктуру; казни; жестокое обращение и нанесение увечий военнослужащим и гражданским лицам; захват и удерживание военнопленных.

Кроме того, Азербайджан заявляет, что Армения несет ответственность за ряд нарушений конвенций с 1992 года, включая продолжающееся перемещение сотен тысяч азербайджанцев из их домов; жестокое обращение и пропажу без вести граждан Азербайджана без надлежащего расследования; уничтожение культурных и религиозных ценностей.