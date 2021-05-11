Иран открывает генконсульство в Алеппо

Иран откроет генеральное консульство в городе Алеппо на севере Сирии. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в среду, что это решение принято по согласованию с президентом Сирии Башаром Асадом и МИД Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

"Иранское генеральное консульство в Алеппо будет открыто с согласия Башара Асада и сирийского Министерства иностранных дел, - цитирует IRNA слова главы МИД Ирана, который находится с визитом в Сирии. - Я надеюсь, что открытие иранского генконсульства в Сирии расширит экономическое, культурное и торговое сотрудничество между двумя странами."

В программе начавшегося в среду визита Зарифа в Сирию - переговоры с высокопоставленными представителями руководства Сирии, обсуждение "поддержки, которую Иран может оказать Сирии и ее народу как в борьбе с терроризмом, так и в послевоенной реконструкции". Кроме того, будет затронут вопрос "о предоставлении помощи палестинцам, страдающим от израильских репрессий".