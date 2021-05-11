В российском городе ввели режим ЧС

В городе Усинске Республики Коми ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после того, как во вторник, 11 мая, обнаружили разлив нефти в реке Колва, сообщает сайт местного правительства.

Разлив нефти случился из нефтесборного коллектора одной из скважин месторождения нефти, принадлежащего «Лукойлу», что подтвердили в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми». Перекачка нефти по трубопроводу, где произошла утечка, остановлена.

Спасатели занялись локализацией разлива, установив на реке боновые заграждения. Добавляется, что населенных пунктов рядом с местом инцидента нет. Площадь разлива не уточняется.