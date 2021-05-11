Транспортники забили тревогу: в Баку захватывают тротуары фото
Одним из важнейших вопросов городского транспорта является то, чтобы тротуары находились в состоянии, пригодном для комфортного и беспрепятственного передвижения пешеходов.
За прошедший период Бакинское транспортное агентство реализовало множество проектов по созданию беспрепятственной среды для пешеходов на тротуарах.
Но, к сожалению, до сих пор некоторые владельцы объектов незаконно захватывают пешеходные тротуары.
Очередной такой факт выявлен на пересечении улиц Д. Нахчывани и Б.Чобанзаде в Низаминском районе. Перед новым строящимся объектом было незаконно организовано парковочное место с сужением площади пешеходного тротуара
В связи с захватом тротуара Бакинским транспортным агентством будут предприняты необходимые шаги. В частности, вдоль заранее определенных границ тротуара будут установлены ограждения. Еще случай захвата пешеходного тротуара зафиксирован в Хатаинском районе, на улице Худу Мамедова.
БТА просит граждан уведомлять о случаях захвата пешеходных переходов в Баку.