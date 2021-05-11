Одним из важнейших вопросов городского транспорта является то, чтобы тротуары находились в состоянии, пригодном для комфортного и беспрепятственного передвижения пешеходов.

За прошедший период Бакинское транспортное агентство реализовало множество проектов по созданию беспрепятственной среды для пешеходов на тротуарах.