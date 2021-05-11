Икрам Нур, автор haqqin.az 19:02

Сегодня в Иране началась регистрация кандидатов для участия в 13-ых президентских выборах, назначенных на 18 июня. Регистрация продлится до 15 мая. Претендовать на президентское кресло в Иране может любой – но редкая птица доберётся до участия в избирательной кампании. В 2017 году Совет стражей (его ещё называют Советом хранителей конституции) принял заявки от 1636 кандидатов, но к финальной гонке допустил только шестерых. А с учётом того, что за последние годы Совет стал ещё более консервативным – бить на взлёте кандидатов из либерального лагеря будут с ещё большим усердием.

Буквально накануне начала регистрации этот орган сделал «ход конём», объявив о новых критериях к претендентам на президентское кресло. Теперь им должно быть от 40 до 75 лет, они должны обладать административным опытом - как минимум 4 года проработать в должности министра, мэра и так далее. А кандидаты с криминальным прошлым регистрироваться не будут вообще. Изменения были введены внезапно, и лагерь либералов реформаторов тут же получил серьезный удар. Два его кандидата, 39-летний Мухаммад Джавад Джахруми и Мустафа Таджизаде, на которого было заведено дело в связи с демонстрациями 2009 года, – выбыли из борьбы, толком ней и не поучаствовав. Что же до Джавада Зарифа, который рассматривался либералами в качестве объединённого кандидата, то с ним поступили ещё изящнее. На специальном заседании парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике дюжина её членов буквально выдавила из министра иностранных дел обещание не принимать участие в нынешних выборах. Что он и подтвердил чуть позже, после того как встретился с экс-президентом Мохаммадом Хатами и Хасаном Хомейни, внуком аятоллы Хомейни.

Хасан Роухани от такого разгрома своего лагеря в бешенстве. И даже приказал министерству внутренних дел Исламской Республики регистрировать кандидатов без учёта поправок Совета стражей. Но даже если этот приказ и будет выполнен, в отношении чего существуют большие сомнения, распоряжения «хромой утки» недорогого стоят, то не приходится сомневаться – Совет стражей найдёт ещё какой-нибудь способ отсечь неугодных. Между тем в лагере консерваторов всё обстоит благополучно. Багер Калибаф выдвигаться не будет – ему вполне комфортно в кресле спикера Меджлиса. А те, кто планировал выставлять свои кандидатуры от консервативных кругов, уже заявляют, что готовы будут отказаться от борьбы в пользу главы судебной власти Ибрахима Раизи, получившего благословение от Верховного лидера. Кстати, Раизи вчера уже подтвердил своё участие в президентских выборах и сообщил о том, что в ближайшие дни отправится регистрироваться. И именно он является сейчас наиболее вероятным победителем президентской гонки. Хотя, голосование в Иране всегда таит в себе неожиданности. Впрочем, победить на этих выборах для консерваторов – вопрос принципа. Ставки сейчас слишком высоки. Иран нуждается в переформатировании системы – от экономики до вопросов национальной безопасности. Верховный лидер ставит перед властями задачу формулировать новые идеалы для изменившегося иранского общества в рамках идеологии Исламской революции – такие, чтобы они помогли стране выйти из кризиса и побороли разочарование молодёжи и апатию людей среднего возраста.