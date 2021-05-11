Тамилла Алиева 19:41

Президент Ильхам Алиев, в интервью AzTV в рамках визита в Нахчыванскую АР, подчеркнул, что дал указание о создании Центра д DOST в Нахчыване. В частности, глава государства сказал: "В настоящее время в нашей стране создаются центры DOST. Я уже дал поручение, чтобы Центр DOST был создан и в Нахчыване. Это наш очередной успешный шаг в сфере социального обеспечения и пенсионного обеспечения, наш национальный бренд". Обеспечение полной прозрачности, оперативности, вежливости в государственных социальных службах и достижение удовлетворенности граждан является одной из основных целей социальной политики gрезидента Ильхама Алиева. С этой целью Указом Главы государства от 9 августа 2018 года в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения создано Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения. Проект DOST, открывающий качественно новый этап в направлении удовлетворения граждан, является инициативой первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Как отметил президент Ильхам Алиев, центры DOST отражают облик современного Азербайджана.

Отметим, что с мая 2019 года началось создание центров DOST, и уже 4 центра DOST обслуживают граждан. В этих центрах в оперативном, полностью прозрачном и современном виде оказываются 132 услуги для жителей Сабаильского, Ясамальского, Гарадагского, Хазарского, Пираллахинского, Сабунчинского, Сураханского, Низаминского, Наримановского и Бинагадинского районов Баку. Услуги DOST охватывают около двух миллионов человек. За прошедшие два года в центрах DOST были оказаны услуги около 420 тысячам граждан по направлениям: “пенсионное и социальное страхование”, “социальные пособия и стипендии”, “инвалидность, медицинская экспертиза и протезно-ортопедическое обеспечение”, “социальные услуги и вопросы усыновления”, “трудовые отношения”, “занятость”, “Социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-бытовые”, “банковское дело и нотариус”. Уровень удовлетворенности граждан услугами DOST составляет 97,3%. При организации работы центров DOST предусматривается встреча и перенаправление граждан в служебные окна, участие в управлении потоком граждан, очередями, информирование граждан, помощь в использовании электронных систем, ознакомление граждан со списком документов по услуге, заполнение различных анкет, форм и т.д. Неоспорима заслуга волонтеров в оказании помощи в особом внимании и заботе об инвалидах, проведении опросов общественного мнения и во многих других работах. Кроме того, посредством волонтерской деятельности молодежь повышает свой опыт работы, а также получает возможность работать с особо уязвимыми слоями населения.

Волонтерская деятельность в агентстве DOST организована по 4 направлениям: "Gənc DOST, Gümüşü DOST, Virtual DOST и Korporativ DOST. Целью проекта Волонтер DOST, включающего в себя все эти программы, является организация общественного участия, поддержка волонтерского движения, поддержка молодежной политики, развитие государственно-гражданских отношений, качественное обслуживание, подготовка молодежи к рынку труда и обеспечение ее активного старения. Программа включает в себя принципы государственности и патриотизма, социально-социальной ответственности, единства и сотрудничества, заботы и милосердия. В целом, на программу Волонтер DOST до сих пор обратилось 30 639 человек. В реализуемых подпрограммах приняли участие 918 волонтеров. Согласно обновленному Стратегическому плану DOST, в ближайшее время в Апшеронском районе планируется открытие очередного центра DOST. В то же время ведутся работы по созданию центров DOST в Барде, Губе, Сабирабаде, Сумгаите, Гяндже. Всего по стране планируется открыть 16 центров DOST и 46 филиалов DOST. Вся страна будет полностью охвачена услугами DOST в течение следующих 5 лет. На освобожденных от оккупации территориях также будут созданы центры DOST.

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, параллельно с открытием центров DOST продолжается работа по электронизации, и многие услуги DOST уже начали оказываться через электронную платформу. Кроме того, готовится платформа ”Виртуальный центр друзей", запуск которой намечен на текущий год. С помощью этой платформы человек в любой точке страны сможет подать заявку на услуги DOST через мобильные приложения, не посещая какой-либо центр. Колл-центр 142 служит для приема и оперативного реагирования на информационные запросы и жалобы граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства труда и социальной защиты населения, в том числе по вопросам социального обеспечения, определения инвалидности и медико-социальной реабилитации, обеспечения занятости, соблюдения трудового законодательства на рабочих местах, использования электронных услуг в этих сферах. За 2 года деятельности агентства DOST услугами колл-центра 142 воспользовались более 1 миллиона 100 тысяч граждан.