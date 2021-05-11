Цены в США побили рекорд десятилетия

По итогам апреля текущего года инфляция в США разогналась до 4,2 процента и стала максимальной со времен мирового финансового кризиса 2008-го, а цены побили рекорд десятилетия. Как сообщает CNBC, экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали роста на 3,6 процента.

При этом потребительские цены в апреле выросли на 0,8 процента по сравнению с мартом, хотя аналитики ждали роста только на 0,2 процента. По данным американского Минтруда, нынешний показатель вызван растущим спросом по мере ослабления распространения коронавируса.

Помимо роста цен, одной из основных причин большого годового прироста был эффект низкой базы, то есть инфляция в это время в 2020 году была очень низкой, поскольку пандемия вызвала повсеместную остановку экономики США. Годовые сравнения будут искажены в течение нескольких месяцев из-за воздействия пандемии, отметило агентство.

Недавний опрос Gallup показал, что американцы в целом стали жить лучше. По данным исследования, 57 процентов жителей США описывают свое текущее финансовое положение на «отлично» или «хорошо». Год назад так считали лишь 49 процентов американцев. Кроме того, 52 процента респондентов заявили, что их благосостояние постоянно растет, этот показатель по стране сравнялся с уровнем 2019 года. В начале пандемии коронавируса весной 2020 года количество довольных достатком был на уровне 35 процентов.