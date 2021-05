Коронавирус научился встраиваться в ДНК людей

Ученые Массачусетского технологического института показали, что коронавирус SARS-CoV-2 способен встроить собственную генетическую информацию в геном инфицированной клетки через обратную транскрипцию. В результате клетка производит химерные транскрипты, что объясняет, почему у выздоровевших пациентов выявляют вирусную РНК. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи показали, что, хотя SARS-CoV-2 не является ретровирусом, у него есть возможность встроить ДНК-копии своих РНК-последовательностей в геном человеческой клетки. Обнаружилось, что неретровирусные последовательности РНК-вируса присутствуют в геномах многих видов позвоночных, включая человека. В результате клетки способны вырабатывать химерные РНК-молекулы, в которых присутствуют фрагменты вируса.

Ученые выявили такие признаки обратной транскрипции, как повторы ДНК, на концах которых расположены вирусные последовательности и последовательности, которые распознаются эндонуклеазой LINE-1 — ферментом, расщепляющим связи в ДНК. Таким образом, встраивание генетической вирусной информации происходит посредством ретротранспозона, относящегося к классу LINE-1. Ретротранспозон представляет собой мобильный генетический элемент, способный распространяться по геному организма через копирование и вставку. Считается, что ретротранспозоны класса LINE-1 составляют более 20 процентов человеческого генома.

По мнению исследователей, интеграция и транскрипция вирусных последовательностей объясняет выявление вирусной РНК с помощью ПЦР у уже выздоровевших пациентов. Эти фрагменты не способны к образованию новых вирусов, однако неясно, обладают ли они какой-либо биологической активностью, способствующей постковидному синдрому.