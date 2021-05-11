Ильхам Алиев: «Освобождение Шуши фактически означало крах армянской армии и армянского государства»

«44-дневная война увенчалась полной Победой Азербайджана. Азербайджан одержал полную победу, изгнал оккупантов с древних азербайджанских земель, на всех освобожденных землях поднял азербайджанский флаг. 44-дневная война – наша славная история. Каждый из этих 44 дней являлся героическим дастаном, каждый день у нас были шехиды, мы проливали кровь и шли вперед. Мы каждый день шли вперед. В течение 44 дней мы ни разу не отступили. Мы шли только вперед, неся потери, проливая кровь, наш народ сплотился, мы сплотились и обусловили эту Победу». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев , выступая на музыкальном фестивале «Харыбюльбюль», организованном на Джыдыр дюзю в Шуше.

«Более 300 городов и сел были освобождены от оккупантов на поле боя, а взятие Шуши – неприступной крепости – это отдельный героический дастан. Каждый человек, побывавший в Шуше, и уже приезжающие в Шушу граждане Азербайджана видят, что взятие Шуши, освобождение ее от оккупации требовали большого героизма, отваги, самоотверженности. Наши отважные военнослужащие, поднявшись по этим отвесным скалам, в рукопашном бою освободили Шушу от оккупантов. Несмотря на то, что захватчики стреляли по нам из танков и пушек. В боях за Шушу у нас были шехиды. Но национальный дух, ведущий нас вперед, обеспечил Победу.

Освобождение Шуши фактически означало крах армянской армии и армянского государства, потому что через день после этого Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции, составленный на наших условиях, и мы без единого выстрела вернули Лачинский, Кяльбаджарский и Агдамский районы. Неслучайно 8 ноября – день освобождения Шуши - был объявлен в Азербайджане официальным государственным праздником, объявлен праздником Победы, и мы каждый год будем отмечать этот праздник.

Шуша – национальное достояние азербайджанского народа. Объявление недавно города Шуша культурной столицей Азербайджана еще раз подтверждает это. Шуша – древний азербайджанский город. В следующем году мы отметим 270-летие Шуши. В 1752 году Панахали хан основал Шушу, и с того времени до периода оккупации в этом городе всегда жили азербайджанцы. Армяне, как ни старались, не смогли стереть азербайджанский дух Шуши. Да, ненавистный враг разрушил здания, наши мечети, исторические памятники. Но Шуша смогла сохранить азербайджанский дух. 28 с половиной лет Шуша находилась в плену, но не покорилась, не сломилась, не потеряла достоинство, сохранила национальный дух, азербайджанский дух.

Дорогие друзья, уверен, что многие из вас впервые приехали сюда после оккупации, видите, чувствуете это. Я уже в третий раз нахожусь в Шуше и говорил, что всякий раз, приезжая сюда, хочу остаться, не хочу отсюда уезжать. У Шуши своя аура. Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет. Сегодня мы после долгого перерыва собрались в свободной Шуше. Сегодня на Джыдыр дюзю будет звучать азербайджанский мугам. После долгого перерыва мы отметим в Шуше этот прекрасный музыкальный праздник. Сегодня в подлинном смысле слова музыкальный праздник. Да, 8 ноября мы вернулись в Шушу с боями, сражаясь, проливая кровь. Но сегодня азербайджанская культура, видные представители азербайджанской культуры вернулись в Шушу, и это возвращение – реальность, с которой все должны считаться. Отныне мы всегда будем жить в Шуше, ее восстановление уже началось», - сказал президент.