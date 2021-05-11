Салют в Шуше фото, видео, обновлено

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В честь фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше был организован грандиозный салют, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Небо над освобожденным азербайджанским городом озарилось тысячами ярких цветов.