Салют в Шуше фото, видео, обновлено
В честь фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше был организован грандиозный салют, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Небо над освобожденным азербайджанским городом озарилось тысячами ярких цветов.
В честь фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше был организован грандиозный салют, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Небо над освобожденным азербайджанским городом озарилось тысячами ярких цветов.
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