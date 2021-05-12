ООН выступила за признание ВОЗ «Спутника V»

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш выступил за признание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины против коронавируса «Спутник V», отметив, что этот процесс уже идет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины "Спутник V". Я знаю, что такой процесс идет», — заявил генсек ООН по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. По его словам, организация ценит, что Россия предоставила ее сотрудникам привиться препаратом.

Также Гуттереш назвал «Спутник V» «одним из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации».

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах.