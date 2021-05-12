Впервые в истории бадминтонист из Азербайджана попал на Олимпиаду

Впервые на Олимпийских играх Азербайджан будет представлен в таком видео спорта, как бадминтон.

В Токио в составе нашей команды поедет натурализованный индонезиец Эди Рески Двичао. Занимая 31-е место в олимпийском квалификационном рейтинге, он уже гарантировал себе лицензию. Основную роль сыграли его успешные выступления на турнирах 2019 года в Камеруне и Алжире.

Официально состав участников Международная федерация бадминтона объявит 15 июня. В олимпийском рейтинге учитываются 10 лучших выступлений. Начиная с апреля 2019 года представитель Азербайджана принял участие в 24 соревнованиях.

На Олимпиаде в Токио в мужских личных соревнованиях выступят 38 бадмитонистов.