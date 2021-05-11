В США снизились запасы нефти

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 426 тыс. баррелей и на 7 мая составили 484,691 млн баррелей. Как передает ТАСС, об этом сообщило минэнерго США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,1 млн баррелей.

Отметим, что стоимость июльского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,79 процента и находилась на уровне 69,78 доллара США за баррель, нефть WTI дорожала на 1,82 процента, до 66,47 доллара США за баррель.