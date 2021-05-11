Байден поговорил с Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшее завершение палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Reuters.

«Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло "раньше", а не "позже"», — сказал Байден. При этом он заявил, что в сложившейся ситуации Израиль «имеет право защищаться».

Ранее Совет Безопасности (СБ) ООН не смог договориться о согласовании совместного заявления по поводу обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Экстренное заседание не привело страны к единому результату из-за позиции США.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны страны продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.