Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что вакцинировался от COVID-19, передает РИА Новости.

"Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее", - написал глава ВОЗ в своем аккаунте в Twitter.

Он также призвал жителей стран, в которых доступны вакцины, сделать прививку от коронавируса.