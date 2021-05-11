Гудрат Гасангулиев: Новая мечеть в Шуше должна носить имя Ильхама Алиева

Председатель Партии единого народного фронта Азербайджана, депутат Гудрат Гасангулиев выступил с инициативой назвать новую мечеть в Шуше именем президента Ильхама Алиева.

«Ильхам Алиев получил право, чтобы заложенная им сегодня новая мечеть в Шуше носила его имя», - сказал Гудрат Гасангулиев в интервью местным журналистам.

Председатель партии также выразил надежду, что Управление мусульман Кавказа, Совет аксакалов, политические и общественные организации поддержат эту идею.