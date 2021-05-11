За последние три дня боевиками движения ХАМАС с территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 1500 ракет, примерно 350 из них не долетели, еще несколько сотен были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол", заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Дойче велле.

Отмечается, что в ночь на четверг, 13 мая, ВВС Израиля вновь нанесли ответные авиаудары.

Среди пораженных в секторе Газа целей финансовый центр движения ХАМАС и здание, где базируется его разведка. Впервые после начала ракетных обстрелов израильской территории воздушная тревога прозвучала на севере страны.