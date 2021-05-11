Первый праздничный намаз в Шуше
В освобожденном от 29-летней оккупации городе Шуша совершается намаз в связи с праздником Рамазан.
Представляем вниманию читателей прямую трансляцию из Шуши.
В освобожденном от 29-летней оккупации городе Шуша совершается намаз в связи с праздником Рамазан.
Представляем вниманию читателей прямую трансляцию из Шуши.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.