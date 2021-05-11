МИД Ирана: Тегеран готов к сближению с Эр-Риядом

Тегеран готов к сближению с Эр-Риядом, с которым у Тегерана исторически непростые отношения. Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Дамаске, сообщает Associated Press.

"Мы определенно готовы и всегда были готовы к близким связям с Саудовской Аравией", - сказал Зариф.

Багдад недавно подтвердил, что в прошлом месяце выступил посредником на переговорах Ирана с Саудовской Аравией. Стороны беседовали "более одного раза", и после этого контакты продолжились.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил в интервью саудовскому телевидению, что Эр-Рияд рассчитывает на добрые отношения с Ираном. Позднее в МИД Ирана поддержали такие заявления принца.