Леонид Швец, автор haqqin.az 09:41

Доклад МАГАТЭ – Международного агентства по атомной энергии – впервые зафиксировал, что иранская ядерная программа вышла на 60% обогащения урана. До качества, необходимого для производства боевых ядерных зарядов, рукой подать. На фоне резкого обострения ситуации в Израиле, где идет самая настоящая война с проиранской группировкой ХАМАС, эта информация звучит особенно тревожно.

Образцы, взятые инспекторами МАГАТЭ еще 22 апреля, показали уровень обогащения образцов до 63%. Для того чтобы понять значение этой цифры, достаточно знать две другие: соглашение по ядерной сделке (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), заключенное в 2015 году, запрещает Ирану обогащать уран выше 3,67%. А собственно оружейный уран получается при обогащении до 90%. Причем довести до этого качества высокообогащенное вещество уже значительно проще, поэтому специалисты говорят, что иранские ядерщики прошли 95% пути к оружейному урану. Обращает на себя внимание быстрота, с которой был достигнут этот результат. 13 апреля Иран сообщил, что принято решение о 60-процентнтом обогащении. На следующий день президент Хасан Роухани на заседании правительства объяснил этот шаг ответом на кибератаку на ядерный центр в Нетензе, приведшую к взрыву в цехе центрифуг: «Вы хотели оставить нас с пустыми руками во время переговоров, но наши руки полны работой. 60-процентное обогащение - ответ на ваше зло. Мы отрежем обе ваши руки: одну - с помощью центрифуг IR-6, а другую - шестьюдесятью процентами».

По его словам, поврежденные взрывом центрифуги старого поколения заменят на новые, с большей производительностью. 16 апреля руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что «каждый час страна получает по 9 граммов обогащенного химического элемент». Образцы от 22 апреля подтвердили, что это был не блеф. Когда в ноябре 2020 года был убит Мохсен Фахризаде, физик, бывший мозгом иранской ядерной программы, Иран приступил к 20-процентному обогащению. Сейчас в отместку сделан скачок сразу на 60%. Несложно представить, что следующий шаг не займет много времени. С одной стороны, таким образом Тегеран оказывает давление на Вашингтон, где заявили о готовности вернуться к ядерной сделке, из которой в 2018 году вышел Дональд Трамп. Дескать, будем наращивать обогащение, пока США не снимут наложенные тогда санкции. И только тогда будет возврат к предметным переговорам. С другой, как стало недавно известно из просочившихся в печать записей разговоров министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, иранские «ястребы» предпочли бы иметь ядерное оружие, и всячески срывают возврат к сделке.