Полиция задержала наркобарона «Шаку»
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Хачмазского района, задержан подозреваемый в незаконном обороте и продаже наркотических средств житель Хачмаза.
Как сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, задержанным оказался Шакир Баламетов. В ходе обыска в его доме было обнаружено и изъято 685 г героина. Во время допроса Ш.Баламетов признался в продаже наркотиков на территории района.
Ш.Баламетов известен как наркобарон по прозвищу «Шака». Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.