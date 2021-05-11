Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим 10:40

К исходу третьего дня ракетных атак по Израилю из сектора Газа большинство аналитиков констатируют малоприятный, но очевидный факт – боевики ХАМАС и «Исламского джихада» научились прицельно запускать ракеты на дальние расстояния… Не секрет, что палестинские террористические организации и ливанская «Хезболла» уже двадцать лет используют тактику ракетных обстрелов Израиля, превратив, по сути дела, Еврейское Государство в самый крупный в мире полигон, на котором террористы и их покровители испытывают в боевых условиях эффективность своих ракет в противостоянии израильским системам ПВО.

По мере того как ЦАХАЛ и ШАБАК уничтожали инфраструктуру террора на Западном берегу и в секторе Газа, а также перекрывали пути проникновения на территорию Израиля вооруженных диверсантов и боевиков-смертников, запуски ракет по мирным израильтянам оставались, по существу, единственным средством борьбы палестинских группировок с «сионистской оккупацией». И хотя израильские спецслужбы практически ежедневно отслеживают, обнаруживают и уничтожают следующие, главным образом, из Ирана грузы с оружием, ракетами, а также оборудованием для их местного производства, полностью заблокировать нелегальные каналы, по которым оружие попадает к ХАМАС, невозможно. В результате террористические организации в секторе Газа имеют сегодня на вооружении тысячи и тысячи современных ракет, способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. И хотя наиболее серьезной угрозой для безопасности Еврейского Государства по-прежнему считают ливанскую «Хезболлу», располагающую опытом полномасштабной войны с Израилем (Вторая ливанская война 2006 года), а также 150 тысячами (‼) современных ракет, плотность и в особенности точность ракетных атак по Израилю из сектора Газа стали для руководства ЦАХАЛ неприятным сюрпризом. Не говоря уже об израильской прессе, которая все чаще задается вопросом: «Как и когда они успели всему этому научиться?!.»

По мнению Рона Бен-Ишая – военного обозревателя газеты «Едиот ахронот», повышение дальности полета палестинцам дали современные иранские ракеты, высокотехнологичные пусковые установки, а также четкое следование инструкциям производителя и двадцатилетний опыт осуществления ракетных обстрелов по Израилю. Что же касается улучшенной точности палестинских ракет, то в Газе её достигли благодаря усовершенствованиям ракетного топлива, а также доработке навигационного оборудования, стабилизаторов и пусковых установок. Кроме того, чтобы не зависеть полностью от контрабанды оружия, с которой активно борются израильские спецслужбы, инженеры и техники ХАМАС довольно давно начали выпускать и модернизировать ракеты собственного производства, накопив в этом деле значительный опыт. Большинство «самопальных» ракет производятся непосредственно в секторе Газа и являются аналогами известных типов иранского, сирийского или российского оружия. Палестинские инженеры и техники, которые работают на подпольных оружейных предприятиях и периодически повышают квалификацию на оружейных заводах Исламской Республики, дают своим «подделкам» кодовые названия, состоящие обычно из первой буквы одного из ликвидированных Израилем полевых командиров и цифры, обозначающей дальность полета в километрах. В Газе уже много лет производятся ракеты «Кассам» и «Град» с радиусом действия до 10 км, ракеты средней дальности типа «Саджиль-55» и, наконец, ракеты дальнего радиуса действия – аналоги сирийской М-302 и иранской «Фаджр-5» с 200-килограммовыми боеголовками, которые способны поражать цели на расстоянии до 100 км. Именно ракеты дальнего радиуса действия используют сегодня палестинские боевики для интенсивных обстрелов Израиля. По словам Рона Бен-Ишая, ссылающегося на источники в Генштабе Армии обороны Израиля, ХАМАС и «Исламский джихад» имели к моменту начала эскалации нынешнего конфликта около 16 000 ракет разных видов и модификаций. Следует учесть, что на протяжении долгого времени батареи израильской системы ПВО «Железный купол» успешно противостояли обстрелам из Газы, перехватывая порядка 95 процентов палестинских ракет, траектория которых указывала на вероятность поражения цели.

Но, судя по событиям последних трех дней, палестинцы нашли способ частично обойти израильскую противоракетную систему, для чего использовали принципиально новую тактику. Она сводится к массированным залпам ракет (до ста единиц одновременно), которые запускают на разных траекториях, замедляя тем самым скорость наведения противоракет «Железного купола». К исходу третьего дня контртеррористической операции «Страж стен», начатой в ответ на ракетные обстрелы Еврейского Государства (на данный момент из Газы выпущено уже около 1500 ракет), в Израиле погибли семь человек, в том числе шестилетний Идо Авигаль из Сдерота. Больше ста человек получили ранения, разрушены или повреждены сотни жилых домов, на юге и в центре страны закрыты школы и детские учреждения, приостановлено движение поездов, отменены массовые мероприятия, перенесен финал Кубка Израиля по баскетболу… Ряд признаков (в частности, категорический отказ Нетаньяху принять предложение ХАМАС о перемирии) указывает на то, что лидеры палестинских террористов, рассчитывавшие на рутинный сценарий «политического реслинга», когда обе стороны в течение двух-трех дней обмениваются ракетными ударами по пустырям с несколькими ранеными и символическими разрушениями, на сей раз переступили «красную черту». Самое четкое тому подтверждение – единогласное решение членов военно-политического кабинета Израиля продолжать операцию в Газе и усилить атаки на террористов. Источники в Министерстве обороны полагают, что итоговая цель операции «Страж стены» - это не только уничтожение ракетных установок, а также принадлежащих ХАМАС складов с боеприпасами и ракетами, но и всех предприятий и цехов по их производству и модернизации. По их мнению, если ЦАХАЛ не удастся добиться этого ударами с воздуха, то не исключена крупномасштабная наземная операция, к которой, судя по концентрации израильских дивизий на границе с Газой, все готово и которая должна завершить операцию «Страж стены». Пока же ВВС Израиля продолжают наносить интенсивные удары по целям террористов на севере, юге и в центре сектора Газа. Палестинские источники сообщают о десятках убитых и сотнях раненых. Судя по отчетам Министерства здравоохранения Газы, большинство убитых – боевики ХАМАС и «Исламского джихада», причастные к обстрелам Израиля. Но есть жертвы и среди мирного населения.