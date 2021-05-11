Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:08

На фоне обострения ситуации в Палестине команда Байдена заняла выжидательную позицию. Они приняли принципиальное решение открыто не вмешиваться в конфликт и лишь декларативно призвали обе стороны остановить развязывание войны. Израилю, судя по всему, уже в ближайшее время предстоит на себе испытать всю двуличность «команды Байдена». Это не Трамп, который безоговорочно поддерживал израильтян и был способен на крайне жёсткие шаги в пользу еврейского государства. В Белом доме сейчас другие времена и другие нравы.

Бригада либеральных конгрессвумен бросилась на баррикады «культурной войны» с израильской военщиной. Ильхан Омар, член Конгресса от штата Мичиган, осудила «израильский оккупационный террор». Заявив при этом, что «израильские авиаудары, в результате которого погибли мирные жители в Газе, являются актом терроризма». Её коллега, Рашида Тлайб, вообще призвала перекрыть американское финансирование «израильского режима апартеида», то есть прекратить предоставление еврейскому государству ежегодной финансовой помощи в размере трех-четырех миллиардов долларов, которую Израиль затем использует для закупки американских вооружений. Озабоченных конгрессвумен просто порвал Тед Круз, сенатор от Техаса и, кстати, первый политик латиноамериканского происхождения, избранный от этого штата. «Почему член Конгресса выступает в качестве пресс-секретаря ХАМАС?» - заявил он, добавив: «И согласен ли с такой позицией ли Байден?» Опасения израильтян и американских республиканцев, что приход Джо Байдена к власти только ухудшит ситуацию в израильско-палестинском конфликт, полностью оправдались. В ходе своей избирательной кампании нынешний американский президент всячески уклонялся от вопросов по этой теме.