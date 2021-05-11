Ближний Восток скатывается в кровавый тупик актуальный комментарий
На фоне обострения ситуации в Палестине команда Байдена заняла выжидательную позицию. Они приняли принципиальное решение открыто не вмешиваться в конфликт и лишь декларативно призвали обе стороны остановить развязывание войны.
Израилю, судя по всему, уже в ближайшее время предстоит на себе испытать всю двуличность «команды Байдена». Это не Трамп, который безоговорочно поддерживал израильтян и был способен на крайне жёсткие шаги в пользу еврейского государства. В Белом доме сейчас другие времена и другие нравы.
Бригада либеральных конгрессвумен бросилась на баррикады «культурной войны» с израильской военщиной. Ильхан Омар, член Конгресса от штата Мичиган, осудила «израильский оккупационный террор». Заявив при этом, что «израильские авиаудары, в результате которого погибли мирные жители в Газе, являются актом терроризма».
Её коллега, Рашида Тлайб, вообще призвала перекрыть американское финансирование «израильского режима апартеида», то есть прекратить предоставление еврейскому государству ежегодной финансовой помощи в размере трех-четырех миллиардов долларов, которую Израиль затем использует для закупки американских вооружений.
Озабоченных конгрессвумен просто порвал Тед Круз, сенатор от Техаса и, кстати, первый политик латиноамериканского происхождения, избранный от этого штата. «Почему член Конгресса выступает в качестве пресс-секретаря ХАМАС?» - заявил он, добавив: «И согласен ли с такой позицией ли Байден?»
Опасения израильтян и американских республиканцев, что приход Джо Байдена к власти только ухудшит ситуацию в израильско-палестинском конфликт, полностью оправдались. В ходе своей избирательной кампании нынешний американский президент всячески уклонялся от вопросов по этой теме.
А въехав в Белый дом – взял и восстановил программы поддержки палестинцев, которые теперь будут получать от США по 230 миллионов долларов в год. Какая доля этих средств достанется ХАМАС и как они будут использованы – предсказать не может никто. Во всяком случае, до момента, когда Трамп её прекратил, палестинцы счастливее не стали. А вот счета политиков, самоназначивших себя «единственными выразителями интересов Палестины и её народа», существенно округлились.
Новоиспечённый американский президент больше месяца даже отказывался общаться по телефону с Нетаньяху, хотя, согласно последним опросам, 75% американцев положительно относится к Израилю, и только 30% - к Палестинской автономии. Но команда Байдена эти общественные настроения игнорирует, тем самым заставляя своего шефа моститься на двух стульях: и не отпугнуть произраильски настроенный электорат, и своих однопартийцев-леваков не разочаровать.
Проблема в том, что вот этим «и на ёлку залезть, и не поцарапаться» он может заниматься достаточно длительное время. А ситуация на Ближнем Востоке будет скатываться в кровавый тупик, который сделает ещё возможные сейчас компромиссы абсолютно невероятными. И трагедия палестинцев и израильтян станет агонией…