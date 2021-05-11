Генерала Рустама Мурадова в Карабахе сменит генерал Алексей Авдеев

Новый командующий миротворческими силами РФ в Карабахе генерал-лейтенант Алексей Авдеев приступит к обязанностям до конца месяца, сообщают армянские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Алексей Авдеев прибудет в регион в ближайшее время и приступит к выполнению обязанностей до конца месяца.