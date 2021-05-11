Генерала Рустама Мурадова в Карабахе сменит генерал Алексей Авдеев
Новый командующий миротворческими силами РФ в Карабахе генерал-лейтенант Алексей Авдеев приступит к обязанностям до конца месяца, сообщают армянские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Алексей Авдеев прибудет в регион в ближайшее время и приступит к выполнению обязанностей до конца месяца.
Генерал Алексей Авдеев родился в 1967 году в Ташкенте. Выпускник Свердловского суворовского военного училища. Проходил службу на различных командных должностях в Северо-Кавказском военном округе. В 1999 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ. В 2008 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Занимал должности командира мотострелковой дивизии (Сибирский военный округ), начальника организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника штаба Сибирского военного округа по организационно-мобилизационной работе (Новосибирск), заместителя командующего 41-й общевойсковой армией (Новосибирск, Центральный военный округ), начальника штаба - первого заместителя командующего 6-й общевойсковой Краснознамённой армии (Санкт-Петербург, Западный военный округ) и др.
С 2019 года заместитель командующего войсками Южного военного округа. Участник боевых действий на территории Северо-Кавказского региона.