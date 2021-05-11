В Агдаме задержали пытавшихся проникнуть на освобожденные территории

В Агдаме задержали пятерых человек, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

В Бардинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что накануне пять человек на автомобиле УАЗ в объезд поста, установленного в поселке Тезекенд Агдамского района, попытались попасть на освобожденные от оккупации территории. Они были задержаны и доставлены в Агдамский районный отдел полиции.

В отношении каждого из них применены меры административного взыскания.