Путин поздравил мусульман
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию», — цитирует РБК главу российского государства.
Владимир Путин добавил, что мусульмане России бережно передают многовековые традиции из поколения в поколение, активно участвуют в жизни страны, а также уделяют внимание благотворительным, образовательным и просветительским инициативам.