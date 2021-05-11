Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа

Израильские военные разрабатывают варианты проведения наземной фазы кампании в секторе Газа. Как сообщает в четверг газета The Jerusalem Post, план такой операции поступит на рассмотрение начальнику Генштаба Авиву Кохави в течение дня.

По словам представителя пресс-службы Армии обороны Израиля Хидая Зильбермана, на повестке дня военных на данный момент все возможные варианты действий, в том числе наземная операция в Газе. К границам сектора уже переброшены несколько бригад: десантники, пехота и бронетанковые подразделения, передает ТАСС.