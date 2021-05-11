Синоптики пообещали комфортную погоду
Завтра, 14 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
На Апшероне температура воздуха составит ночью 12-16, днем 23-28, в Баку ночью 14-16, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 761 мм ртутного столба.
Завтра в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, восточный ветер.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 14 мая на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.