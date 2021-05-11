Шейх уль-ислам: армяне за время оккупации уничтожили 64 мечети

За время оккупации азербайджанских земель армяне уничтожили 64 мечети, совершив вандализм не только против народа, но и в отношении религиозных памятников. Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает Trend.

Армяне за время оккупации азербайджанских земель превратили мечети в хлева, отметил шейх уль-ислам

"Как заявил глава азербайджанского государства, мечети на всех освобожденных территориях будут восстановлены", - сказал Пашазаде.