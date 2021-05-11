Иностранные студенты завезли в Россию индийский штамм COVID

В России впервые выявили носителей индийского штамма коронавируса. Ими оказались 16 студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ) из Индии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в апреле в Ульяновск из Индии несколькими группами прибыли 130 студентов. По словам ректора университета, «у всех студентов на границе были отрицательные тесты». Их разместили в университетских хостелах, отведенных под обсерватор. Позже, 10 мая, в Ульяновск прибыли еще 18 индийских студентов. Тесты выявили COVID-19 у 60 человек, их поместили в городские ковидные госпитали.

У 16 студентов из 60 подтвердился индийский штамм коронавируса. В Минздраве Ульяновской области сообщили, что все заболевшие студенты находятся в «удовлетворительном состоянии».