Криптомиллиардер пожертвовал более $1 млрд на помощь Индии

Один из основателей криптовалюты Ethereum и самый молодой криптомиллиардер, 27-летний Виталик Бутерин, пожертвовал более $1 млрд в цифровой валюте фонду India COVID-Crypto Relief, который помогает Индии бороться с коронавирусом, и другим организациям, сообщает американский Forbes.

Бутерин пожертвовал подаренные ему токены с изображениями собак Shiba Inu, Dogelon и Akita Inu, которые подорожали вслед за мощным ралли Dogecoin в последние месяцы, отмечает Forbes USA.

В рамках одной транзакции Бутерин перевел India COVID-Crypto Relief 50 трлн токенов Shiba Inu стоимостью $1,2 млрд (по состоянию на момент появления сообщения в Forbes USA). Он также передал фонду 500 токенов Ethereum, пишет TechCrunch со ссылкой на твит бывшего сотрудника некоммерческой организации Ethereum Foundation Хадсона Джеймсона. В апреле Бутерин уже жертвовал фонду $600 000 в криптовалютах Ethereum и Maker.