Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву

Согласно сообщению, президент Казахстана поздравил главу азербайджанского государства и азербайджанский народ с праздником Рамазан, передал пожелания мира и благополучия.

Президент Азербайджана выразил признательность за проявленное внимание и поздравление, в свою очередь поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником Рамазан и пожелал процветания.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении успешно развивающихся дружественных отношений между Азербайджаном и Казахстаном, провели обмен мнениями о перспективах связей.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное сотрудничество двух стран в рамках Тюркского совета.