Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву
13 мая президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Согласно сообщению, президент Казахстана поздравил главу азербайджанского государства и азербайджанский народ с праздником Рамазан, передал пожелания мира и благополучия.
Президент Азербайджана выразил признательность за проявленное внимание и поздравление, в свою очередь поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником Рамазан и пожелал процветания.
Главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении успешно развивающихся дружественных отношений между Азербайджаном и Казахстаном, провели обмен мнениями о перспективах связей.
В ходе беседы было подчеркнуто успешное сотрудничество двух стран в рамках Тюркского совета.