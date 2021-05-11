Берлин обвинил ХАМАС в эскалации конфликта с Израилем

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас возложил ответственность за эскалацию кризиса на Ближнем Востоке на палестинское радикальное движение ХАМАС. Об этом сообщает Дойче велле.

"ХАМАС преднамеренно и осознанно спровоцировал нынешнюю эскалацию, без всякого разбора выпустив более тысячи ракет по израильским городам, полностью осознавая, к каким последствиям это приведет", - сказал Маас в интервью изданиям группы Funke.

"Тот, кто действует столь безоглядно, несет ответственность за ужасающие гуманитарные последствия, от которых ныне вынуждены страдать сотни тысяч людей по обе стороны", - указал политик, подчеркнув, что "Израиль защищается, потому что вынужден делать это".

Маас также выразил надежду, что в расширившийся конфликт не окажутся втянутыми другие государства. Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать только политическим путем.