Партия Макрона отстранила кандидата в хиджабе от участия в выборах

Возглавляемое президентом Франции Эммануэлем Макроном движение "Вперед, республика" отказало в поддержке на выборах кандидату Саре Земахи, которая на рекламном проспекте была сфотографирована в хиджабе. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Генеральный секретарь партии Станислас Герини заявил, что Франция – светское государство и в нем не должно быть места демонстрации религиозных символов на предвыборных материалах: "Эта женщина не будет кандидатом от нашей партии".

Французские законы не запрещают кандидатам появляться в одежде, соответствующей религиозным нормам. Решение партийного руководства вызвало ожесточенную полемику.