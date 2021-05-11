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Семья шехида сержанта Ниязи Искендерова на праздник Рамазан переехала в квартиру, подаренную им несколько месяцев назад ООО AS Group Investment.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе компании, 12 мая 2021 года представители компании, командированные в Мингячевир, посетили Аллею шехидов, где почтили память погибших в Отечественной войне. После ключи от отремонтированной, полностью оборудованной всем необходимым и мебелью квартиры были вручены семье шехида Ниязи Искендерова. В этот день сыну шехида, Турану Искендерову, исполнилось 11 лет. Представители AS Group Investment отметили праздник Рамазан и день рождения Турана вместе с семьей шехида в их новой квартире.

Напомним, 10 марта 2021 года AS Group Investment подарила в городе Мингячевир 3-комнатную квартиру площадью 96 квадратных метров в жилом доме Park Residence семье героя Отечественной войны шехида Ниязи Искендерова. Представители компании и Министерства труда и социальной защиты населения встретились с семьей шехида, проживающей в общежитии в Мингячевире, и вручили им документы на жилье. AS Group Investment также взяла на себя полный ремонт и оснащение необходимыми предметами новой квартиры, подаренной семье шехида, много лет не имеющей своего жилья.

Сержант-шехид Ниязи Искендеров отличился в боевых действиях в апреле 2016 года. В ожесточенных боях в направлении села Талыш он помог вынести с поля боя восемь раненых солдат. Сам же получил несколько ранений от пули снайпера. Когда началась Вторая Карабахская война, несмотря на то, что у Ниязи Искендерова в теле было около 50 осколков, он снова встал на защиту Родины, принимал участие в боевых действиях. В боях на Суговушанском направлении помог раненым товарищам по оружию. Участвовал в боях на Суговушанском и Лачинском направлениях. 5 октября стал шехидом.

ООО AS Group Investment, чтобы уменьшить боль, страдания и трудности семьи шехида, решила подарить квартиру семье Ниязи Искендерова.