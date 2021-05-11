Икрам Нур, автор haqqin.az 15:06

Итак, прошло три недели с момента, когда Джо Байден признал «геноцид армян». Время достаточное, чтобы сделать выводы о реальных последствиях такого шага для американо-турецких отношений и перспектив их дальнейшего развития. Да, Байден уколол Анкару в болевую точку. Но вот парадокс: если на этом армянская страница в американо-турецких отношениях закрыта, то все остальные остаются не только открытыми, но и требующими от Вашингтона пристального внимания. То есть Турция как была, так и осталась в приоритетах американской внешней политики. И что не менее важно – в центре дискуссий внутри американского истеблишмента.

К Анкаре у глубинного государства США претензий немало. Это и излишняя самостоятельность Эрдогана на внешнеполитической арене, выражающаяся в том, что слишком уж во многие регионы проецируется турецкая умная сила. И «сирийский вопрос», и курдский кейс, и военно-техническое сотрудничество с Россией. Список может быть продлён, но и этих пунктов вполне достаточно. Степень американо-турецких разногласий по каждому из перечисленных выше вопросов различна – от категорических расхождений до «здесь нужно обсуждать». Но вот в комплексе получается, что никакого антагонизма между Вашингтоном и Анкарой нет. Есть схватка интересов различных политических группировок в США, каждая из которых стремится навязать Байдену свое видение «турецкого вопроса». А в такой ситуации главную роль, в конце концов, начинают играть стратегические интересы США, за нарушение которых глубинное государство жёстко спрашивает с американских политиков. Поэтому, какого бы градуса ни достигала риторика взаимных обвинений Анкары и Вашингтона – она никогда, что с одной стороны, что с другой, не переходит неких «красных линий», после которых сближение и поиск компромиссов становились невозможными. И в реальности турецкие потери от американских выпадов никогда не носили для Анкары критического характера и не влекли за собой тяжёлых последствий. Исключение турок из проекта F-35, отказ продавать им зенитные комплексы Patriot, а также делиться технологиями не стало критичным для развития турецкого оборонно-промышленного комплекса, более того, стимулировал его активное развитие.

Турки договорились с Ливией о демаркации морских границ. Они начали активные изыскания на кипрском шельфе в спорных акваториях, где есть интересы и западных нефтегазовых компаний – США предпочли промолчать. И уж совсем интересно получилось в Карабахе, где Турция оперативно стала участником конфликта и последующего урегулирования, не особенно координируя свои действия с Вашингтоном. Демократы в США истерили и грозились Анкаре и Баку – но реальные архитекторы американской внешней политики, от Джеймса Салливана до Уильяма Бёрнса, за каждым из которых мощные корпорации и влиятельные политические круги, в это время слали месседжи Турции и Азербайджану: ребята, мы готовы на конструктивное сотрудничество. «Мы не ожидаем каких-либо изменений в военных отношениях с Турцией. Турция - это [наш] союзник по НАТО. Мы не ожидаем, что это заявление президента, сделанное им в минувшие выходные, как-то их затронет», - заявил день спустя после выступления Байдена представитель Пентагона Джон Кирби, выразив при этом надежду, что американо-турецкие связи в военной сфере будут только укрепляться. Комментарии здесь, как говорится, излишни.