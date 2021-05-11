Финальный матч Лиги чемпионов по футболу между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Порту. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально матч должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Финальная встреча состоится 29 мая в присутствии 6 тысяч болельщиков.

"Выход в финал Лиги чемпионов - высшее достижение для футбольных клубов, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Болельщики на протяжении 12 месяцев не имели возможности увидеть свои команды в живую, поэтому мы вновь обратились к нашим друзьям из Португалии с просьбой о помощи. Мы очень благодарны, что Португалия согласилась провести финальный матч у себя", передает ТАСС.