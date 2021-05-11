Генеральный директор ПО « Азеригаз» Руслан Алиев на праздник Рамазан посетил семью шехида Отечественной войны Османа Манафова. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения.

Вспоминая своего сына, он отметил, что гордится всеми храбрыми, героическими сыновьями, отдавшими жизнь за освобождение нашей Родины.

Отметим, что отец шехида уже много лет работает в ремонтно-строительном управлении объединения.

Также заместитель генерального директора ПО Джейхун Шихалиев и председатель профсоюзного комитета Адалят Гурбанов посетили семью шехида Заура Мадатова. Отец шехида, Кямал Мадатов, сотрудник объединения, рассказал, что его сын участвовал в боях за Физули, а в Джебраиле стал шехидом.