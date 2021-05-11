Руководство «Азеригаз» посетило семьи шехидов фото
Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев на праздник Рамазан посетил семью шехида Отечественной войны Османа Манафова. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения.
Согласно сообщению, Р.Алиев поинтересовался проблемами семьи. Отец шехида, Натик Манафов, выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное им внимание.
Вспоминая своего сына, он отметил, что гордится всеми храбрыми, героическими сыновьями, отдавшими жизнь за освобождение нашей Родины.
Отметим, что отец шехида уже много лет работает в ремонтно-строительном управлении объединения.
Также заместитель генерального директора ПО Джейхун Шихалиев и председатель профсоюзного комитета Адалят Гурбанов посетили семью шехида Заура Мадатова. Отец шехида, Кямал Мадатов, сотрудник объединения, рассказал, что его сын участвовал в боях за Физули, а в Джебраиле стал шехидом.
Представители объединения не забыли и о семье шехида Рауфа Ибадова, который добровольцем участвовал в боях в Физулинском, Джебраильском и Лачинском направлениях.
Отметим, что сестра Рауфа, Бану Ибадова, была трудоустроена, а отцу, Магерраму Ибадову, была предложена ответственная должность.