Израиль направляет подкрепление на границу с Газой
Израиль направляет дополнительные силы на границу с сектором Газа, сообщили BBC представители военного командования.
"Войска перебрасываются к границам, - сказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус. - Это подготовительный шаг".
По его словам, в армию призваны 3 тысячи резервистов, военные командиры на границе получили приказ готовиться ко всем возможным вариантам развития событий и эскалации. "Они находятся там в рамках порядка ведения боевых действий, по сути - готовятся к бою. Но это не обязательно первое, что мы будем делать завтра утром - наше внимание сосредоточено на снижении возможностей противника", - добавил представитель израильской армии.