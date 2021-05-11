Путин о расстреле в казанской школе: «Эта трагедия потрясла всех»

Президент России Владимир Путин назвал трагедию в Казани, где во время стрельбы в школе погибли дети, страшной бедой и варварским преступлением.

"...Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии", - сказал глава российского государства, его цитирует ТАСС.

Путин добавил, что эта трагедия, безусловно, потрясла всех: "В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия".

"Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое - своих детей, внуков, близких и любимых людей", - заключил Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани. Президент, в частности, поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Он также отправил на место происшествия главу Минздрава Михаила Мурашко и министра просвещения Сергея Кравцова.