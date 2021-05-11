Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана 13 мая предоставило еще 50 квартир в бакинском поселке Рамана семьям шехидов, инвалидам Карабах ской войны и Чернобыля, сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.

В мероприятии приняли участие зампредседателя Агентства социальных услуг при министерстве Заур Ибрагимов и председатель Общественного объединения по решению социально-экономических проблем жертв мин Мамедгасан Гасанов.

Поздравив участников мероприятия с праздником Рамазан, З.Ибрагимов рассказал об особой заботе президента Ильхама Алиева о семьях шехидов и инвалидах войны.

Было отмечено, что, согласно распоряжению главы государства от 25 января, в 2021-2025 годах семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получат 11 тыс. квартир и частных домов, в том числе в нынешнем году - до трех тысяч, из которых 420 уже предоставлено. Всего на сегодняшний день лица этих категорий получили 9 620 квартир и частных домов.

До конца 2021 года в районах страны будет построено и передано семьям шехидов и инвалидам войны 450 частных домов.

М.Гасанов подчеркнул, что социальная защита уязвимых групп населения всегда находится в центре внимания государства. Ежегодное расширение программы по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны является тому подтверждением.

Получившие новые квартиры граждане выразили президенту Ильхаму Алиеву благодарность за внимание и заботу, а также за предоставление жилья в этот праздничный день.