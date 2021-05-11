В ряде городов Израиля проходят массовые беспорядки и столкновения между еврейским и арабским населением, сообщает The Jerusalem Post.

В городе Акко на северо-западе Израиля в критическом состоянии был госпитализирован еврей, машину которого атаковала группа арабов, вооруженных камнями и палками.

В Бат-Яме, пригороде Тель-Авива, евреи избили двух человек, а также разгромили несколько арабских заведений.