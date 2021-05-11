Столкновения между евреями и арабами в городах Израиля видео

В ряде городов Израиля проходят массовые беспорядки и столкновения между еврейским и арабским населением, сообщает The Jerusalem Post.

В городе Акко на северо-западе Израиля в критическом состоянии был госпитализирован еврей, машину которого атаковала группа арабов, вооруженных камнями и палками.

В Бат-Яме, пригороде Тель-Авива, евреи избили двух человек, а также разгромили несколько арабских заведений.

Мэр Бат-Яма Цвика Брот заявил, что беспорядки организовали «провокаторы, приехавшие из-за пределов города».

Также беспорядки проходят в Хайфе, Назарете, Тверии и Лоде.

Министр обороны Израиля Бени Ганц отдал приказ о масштабной передислокации сил безопасности с целью сдержать массовые беспорядки, вспыхнувшие в разных частях страны в местах смешанного проживания евреев и арабов, сообщают западные СМИ.

Издание Jerusalem Post отмечает, что власти арестовали около 374 человек по всему Израилю в ходе столкновений, которые начались накануне между евреями и арабами.