Столкновения между евреями и арабами в городах Израиля видео
В ряде городов Израиля проходят массовые беспорядки и столкновения между еврейским и арабским населением, сообщает The Jerusalem Post.
В городе Акко на северо-западе Израиля в критическом состоянии был госпитализирован еврей, машину которого атаковала группа арабов, вооруженных камнями и палками.
В Бат-Яме, пригороде Тель-Авива, евреи избили двух человек, а также разгромили несколько арабских заведений.
בת ים- הריסת חנות בבעלות ערבית pic.twitter.com/icYzc25jYJ— Rachel (@Rachel12042155) May 12, 2021
Мэр Бат-Яма Цвика Брот заявил, что беспорядки организовали «провокаторы, приехавшие из-за пределов города».
Также беспорядки проходят в Хайфе, Назарете, Тверии и Лоде.
Министр обороны Израиля Бени Ганц отдал приказ о масштабной передислокации сил безопасности с целью сдержать массовые беспорядки, вспыхнувшие в разных частях страны в местах смешанного проживания евреев и арабов, сообщают западные СМИ.
Издание Jerusalem Post отмечает, что власти арестовали около 374 человек по всему Израилю в ходе столкновений, которые начались накануне между евреями и арабами.