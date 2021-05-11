Врач назвал снижающую риск возникновения рака ягоду
Употребление клубники помогает снизить риск возникновения ряда болезней, включая онкологические. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
"Клубника содержит факторы, которые блокируют рост новых сосудов — это называется факторы, тормозящие ангиогенез", — рассказал Гинзбург.
Благодаря этому свойству клубника оказывает противоопухолевое действие. Она полезна для профилактики рака желудка и кишечника.
По словам Гинзбурга, в клубнике содержится большое количество мягких и грубых пищевых волокон, которые помогают снизить риски инфракта и инсульта.
Диетолог отметил, что клубника помогает уменьшить уровень "вредного" холестерина и поднять содержание "полезного".